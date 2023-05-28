İstanbul

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

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Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

AA