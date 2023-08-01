HABER: DİNÇER KARACALAR

Konya'da HC Life Club açılışını Ünlü şarkıcı Otilia, Ömür Gedik, Wilma Elles, Tolga Yüce, Nagihan Karadere, Yeliz Doğramacılar ve Tuğba Özay gibi ünlü isimler gerçekleştirdi. HC Life Club İşletme sahibi ünlü iş insanı Hüseyin Çınalı açılışta özel misafirlerini ağırladı.



Wilma Elles karnı burnunda açılışta!



3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles karnı burnunda açılışa katıldı. Wilma Elles, geçen günlerde üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. İki çocuk annesi Elles, son olarak karnı burnunda açılışta görüntülendi. Wilma Elles; Hamilelik çok güzel gidiyor. Sekizinci aya yaklaştım Herşeyi aşeriyorum ama çok az yiyorum. Çünkü fazla kilo almak istemiyorum. Düzenli yüzüyorum." şeklinde konuştu.



Memleketine yatırım atağına devam eden Çınalı, Öncelikle bu yatırımların Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimize yatırımlarımız artarak devam edecek.'şeklinde konuştu.



Ömür Gedik, Emel Sayın'ı açılışta Barbie ilan etti!



Birçok kişi Ajda Pekkan'ı yerli Barbie ilan ederken, Ömür Gedik ters köşe yaparak açılışta Emel Sayın'ı Barbie ilan etti. Barbie denince benim aklıma mavi boncuğumuz Emel Sayın’dan başkası gelmiyor… Siz ne dersiniz." Şeklinde konuştu.



Mutfakta da becerikliler!

Konya'da Furun Kebabı denilince akla ilk gelen şehrin kebapçısı Gazyağcı yemek molası veren ünlü sanatçılar lezzet şöleni yaşadı.