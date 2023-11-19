Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Sakaryaspor ile Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba anısına özel maçta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakaryaspor sahaya Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle ve Kasongo 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın 11'i ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş, Onana, Tayfur Bingöl, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Rebic, Emrecan Bulut'tan oluştu.

Her iki takımda sahaya Süleyman Seba tişörtü ile çıktı. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da maçı protokol tribününden takip etti.

Beşiktaş, 15. dakikada Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor, 20. dakikada Kabongo Kasongo ile skora eşitliği getirdi.

Beşiktaş, 33. dakikada Isaac Donkor'un (KK) kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Beşiktaş, maçtan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

Hakemler: Levent Gümüşdere, Suat Güz, Emin Arıcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu (Orhan Can Bostan dk. 87), Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 45), Donkor (Çağlayan Menderes dk. 79), Rotman (Umut Uzun dk.87), Bülent Uzun (Bülent Cevahir dk. 45), Hasan Kılıç (Erdi Dikmen dk. 45), Roshi (Yusuf Sefa Karakuzu dk. 79), Sinan Kurt, Murat Akpınar (Mikail Okyar dk. 45), Del Valle (Burak Süleyman dk. 45), Kassongo (Muhammed dk. 45)

Yedekler: Yakup Anıl Karadağ, Simon, Burak Can Şanlı

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Tayfur Bingöl (Emirhan Delibaş dk. 62), Onana, Chamberlain (Abdulmecid Dönmez dk. 58), Yakup Arda Kılıç (Gökhan İnler dk. 33), Rebic (Adnan Karahisar dk. 58), Emrecan Bulut (Aytuğ Kömeç dk. 87)

Yedekler: Gökhan Baytekin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Rebic (dk. 15), Donkor (dk. 33 k.k.) (Beşiktaş), Kassongo (dk. 20) (Sakaryaspor)