İSTANBUL- Açıldığı günden bu yana şehrin müzik anlayışını değiştirmesinin yanı sıra hem yerel hem de küresel müzik kültürünü yaşatan bir merkez haline getiren Babylon; haziran ayında da müzik severlerin buluşma adresi olmayı sürdürüyor. Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un Haziran programında, alternatif rock ve akustik pop türlerindeki üretimleriyle kendi hikayelerini anlatan yerli sahnenin sevilen müzisyen ve şarkı yazarlarından Nilipek.; alternatif pop sahnesinin yaratıcı isimlerinden Burakbey; ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı Y2K Millennium Party; Armonycoma or slt ve Ağaçkakan’dan oluşan hip-hop ikilisi RSPC; geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat; hip-hop kültüründen farklı tarzları ve dansçıları bir araya getiren Federal Party; 51. İstanbul Müzik Festivali’nin son derece hareketli bir repertuvarın seslendirileceği parti havasındaki konseri Disko Klasik; her dizesini ezbere bildiğimiz Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lara ve 2000’lere birlikte geri döneceğimiz parti Hey Gidi Günler; 1920’lerin caz ruhunu yaşayacağımız Swing Planet Gatsby Nights ve dört tarafı müzikle çevrili bir adada, eğlencesi Kendine Has festival Kendine Has Babylon Soundgarden yer alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ