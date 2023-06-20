İSTANBUL- House of Performence’ da 20 Haziran Salı akşamı Canan Günaştı, Denizhan Çay, Emirhan Altunkaya, Emre Yıldızlar, Gökhan Öcal, Göksu Işık, Gül Doğa Selvi, İrem Kalaycıoğlu, Kayra Belen Yardımcı ve Şeyiba Ceren Ülgen’in oynadığı “Kral Übü” komedi oyunu, Alt Sahnede Duygu Serin, Melda Narin Güler ve Aybike Turan’ın oynadığı 45 Saniye oyunu, 23 Haziran Cuma akşamı ise izleyicinin yakından takip ettiği Uğur Kanbay'ın büyük ilgi uyandıran ''Eylül'' adlı oyunu sahne alacak. Yine aynı akşam alt sahnede Güvercin Stand Up gösterisi ve 24 Haziran akşamı ise “Nolcak bu Umut Yusuf’un Hali” sahnede olacak

House of Perfomance yaz programında ise Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler bulunacak. House Of Performance (HOP), kendi kurumsal yapısında ustalarla gençleri bir araya getirerek, gelenekle çağdaş yapının el ele verdiği bir merkez olacak.

HABER: SELÇUK BULUT