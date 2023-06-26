ELAZIĞ AA- Kent merkezi ve havaalanına yakınlığı ile Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında bulunan ve 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridiyle ziyaretçilerine denizi aratmayan Hazar Gölü, çevresindeki turistik tesislerin bayram tatili süresince yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Hazar Gölü'ne gelen ziyaretçiler, kıyı şeridinde yer alan turistik tesisler, restoranlar, plajlar, kamp alanları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turu gibi sosyal aktivite imkanlarıyla gönüllerince bir tatil geçirecek.

Ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen işletmeler bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, bölgenin en gözde turizm merkezlerinden Hazar Gölü'nde havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun başladığını belirtti.

Göl çevresindeki otel, apart ev, turistik tesis ve kamp alanlarında bayram tatili dolayısıyla rezervasyonların yüzde 100 doluluğa ulaştığını ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

"Hazar Gölü bölgenin en güzel turizm merkezlerinden biri, her yıl olduğu gibi özellikle yaz sezonunda ciddi talep görüyor. İlçeye gerek günübirlik gerek konaklama gerekse de yazlıkçı olarak gelenlerle birlikte tam doluluk yaşıyoruz. Göl kenarında olan yazlıklarımız hemen hemen doldu. Özellikle Kurban Bayramı'yla birlikte gelip yerleşmeye başladılar, yazı burada geçirecekler ve eylülün sonuna kadar da burada kalacaklar. Göl kenarındaki turistik tesislerimizde tam bir doluluk mevcut."

Hazar Gölü'nün doğası, suyu, havası ve tatil imkanlarıyla bölge insanı için ciddi bir cazibe merkezi olduğu söyleyen Gündoğan, "Gölün çevresinde 1500'e yakın yazlığımız var, yazın bunların tamamı doluyor, insanlar gelip yerleşiyor. O yüzden ilçemizde yerleşik nüfus yaz aylarında 40 bini buluyor. Bunların yanı sıra günü birlik gelen insanlar var, bunları da hesapladığınız zaman abartısız söyleyebilirim ki yılda 1 milyonu aşkın insanın ziyaret edip faydalandığı bir yer." ifadelerini kullandı.

"Buranın güzelliğini bütün halkımız yaşamalı ve görmeli"

İşletmeci Mehmet Bahçeci, bayram tatili dolayısıyla işletmelerindeki apart ev ve kamp alanları için rezervasyonlarının yüzde 100 dolduğunu kaydetti.

Hazar Gölü'nün eşsiz doğasında ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Bahçeci, "Buranın güzelliğini bütün halkımız yaşamalı ve görmeli. Türkiye'miz doğasıyla gerçekten çok güzel, Hazar Gölü de bu güzelliklerden bir tanesi. Buranın güzelliğini herkes yaşayıp anlatmalı. Buraya gelen herkesin çok mutlu ve memnun olduğunu görebiliyoruz insanlardan. Buraya gelen insanlar değişik bir atmosfer yaşayacak." dedi.

İşletme sahibi Ahmet Gönültaş da bayram için bütün hazırladıklarını tamamladıklarını ve misafirlerini sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.