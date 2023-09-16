Ülkemiz için çok önemli bir mesleki alan daha hayata geçti. Ankara Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Onayı ile 2023-2024 Eğitim öğretim yılı itibariyle okulumuzda Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açıldı. Öğrencilerimiz Okul da öğrenim görmeye başladı.

Okul Müdürü Sn. Hasan Cura mesleki alan hakkında yaptığı bilgilendirmede; "Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan okulumuz, Ankara’nın bu alandaki ikinci okulu oldu. İlçemizin en önde gelen geçim kaynağı olan hayvan yetiştiriciliği alanında veteriner teknisyeni ünvanıyla mezun olacak olan öğrencilerimiz hem ilçemizin hem de ülkemizin önemli bir meslek grubuna katkı sağlayacaklardır.

Profesyonel, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal ürünler ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Kısa orta ve uzun vadede bu alanın eğitim boyutuyla da desteklenmesi çok önemlidir. Bu sebeple okulumuzun bu alanda önemli katkılar sunması için hem eğitim ortamlarının düzenlenmesi hem de alandaki çeşitli işletmelerle protokoller yapılarak eğitim ve çalışma fırsatlarının arttırılması için gayret ediyoruz.

Süreç sonunda vizyonumuz hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı eğitimi alanında ülkemizin marka kurumlarından biri olmaktır. Öğrencilerimizin alanla ilgili vizyonlarının geliştirilmesi, ufuk sahibi, girişimci ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için çevre kurumlarla özellikle ilçe tarım müdürlüğümüzün katkıları ile projeler geliştiriyoruz.

Geleceğimiz için tarım ve hayvancılığın sağlıklı, sürdürülebilir ve doğal olarak devam etmesi çok önemlidir. Bu amaçla da bu alanda iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Okulumuzun ülkemiz ve dünya için bu ihtiyacı karşılamaya katkı sağlaması temel gayemizdir.

Okulda mesleki alan da öğretmen olarak görev alan Çamlıdere İlçe Tarım Orman Müdürlüğünden Veteriner Hekim Sn.İbrahim Arıcan Okula olan ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini ifade etti" dedi.