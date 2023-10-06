Ralli Pilotluk macerasına nasıl girdiğini anlatan Ralli Pilotu Sevgi Aktürk, “2005 yılında Polo Ladies Cup yarışına izleyici olarak davet edilmiştim, o zaman ilk kez dedim ki “ben bu sporu yaparım.” Otomobillere merakım çok kullanmayı çok seviyorum Tabi o zaman 26 yaşındayım, o yaşlarda nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz, internet o zamanlar böyle değil bilgilere erişim bu kadar kolay değildi. 42 yaşındayken covid döneminde nasıl rally pilotu olabileceğimi araştırmaya başladım (şunu da belirtmek isterim ki hiç bir şey için geç değildir, bu benim mottomdu). Hayalleri olan tüm kadınlarımıza ulaşır umarım bu mesajım. Evet araştırma yapıyorsunuz fakat her zaman çok detaylı bilgilere ulaşamıyorsunuz. Ben çok şanslıydım NEO MOTORSPOR’dan sevgili Adil Küçüksarı ,Ahmet Keskin ve Ali Dinç ile yollarımız keşisti bu alanda hem çok tecrübeli hem bir çok şampıyonluğu olan takımımla ve Değerli Hocam ralli ve ileri sürüş tekniğinde 1 numara Afşin Baydar ile serüvenim başladı. 2022 sezonunda tırmanma yarışları ile başladım. 2023 sezonun Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 3. yarışımızı tamamladık üstelik çok güzel bir şekilde.” dedi.

Kadınlar için zorlu yanları olup olmadığına dairde konuşan Sevgi Aktürk, “Bu spor dalı oldukça zor kadın olarak çok zorlandık diyemem, zaten zor ve biz bu şampiyonada iki kadın olarak yarışmaktayız. Co-Pilotum Begüm Uludağ. Kendisi 23 yaşında mühendis çok zeki ve korkusuz. Bu çok önemli çünkü birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve güveniyoruz. Güven yarış anında en önemli unsur, rallide saniyelerin önemi var ve co pilotum hızı çok sever” ifadesinde bulundu.



Pilot olmak için veya co pilot olmak için yapılması gerekenlere dairde konuşan Sevgi Aktürk, “Tosfed sitesinden araştırma yapsınlar tosfed yıldızını arıyor gençler için çok güzel bir fırsat ve takım bulup eğitim almaları gerekir mutlaka tabi birde sponsor bulmalarını tavsiye ederim oldukça maliyetli bir spor dalı.” dedi.

Başarılarına dairde açıklamalarda bulunan Ralli Pilotu Sevgi Aktürk, “3’üncü yarışımız olan Eskişehir Rallisinde Kadın Pilotlar ve Genç Co-pilotlar kategorilerinde 1. olduk. Oldukça zordu ve çok heyecanlıydık. Çok şükür iyi bir pilot olmak isterken yarışı birincilik kupası alarak bitirdik, bu da Allah’ın bana ikramı. Her zaman daha iyisini yapmak ve her yarışta daha hızlı olmak için çabalıyoruz. Eskişehir rallisinde bize sponsor olan SOfA SİGORTa ve SS MOTOR’A buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bir kez daha şunu belirtmeliyim ki; Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın.” dedi.

Ralli pilotu Sevgi Aktürk kimdir?

6 çocuklu Elazığlı bir ailenin 5. Çocuğu olan Sevgi Aktürk, 10 mayıs 1978’te İstanbul’da dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk sahibi olan Sevgi Aktürk, kız kardeşleri ile birlikte kurduğu 4sistersfashion.com.tr üzerinden de e ticaret yapmaktadır.