Haber: Merve Elçi

İSTANBUL- Sanatçının sergi işlerinde modern dünyanın işleyişindeki detaylar, sürekli imgeler üreten bir dünyada ayrıntıları yakalayarak kolektif bilinç dışını maddi dünyanın göstergelerinde yeniden görünür kılarken, doğup büyüdüğü Adana ve Akdeniz coğrafyasının iklimi, dokusuyla kurduğu bağlar, ilişkilenmeleri yeniden üç boyutlu yüzeyde yansıtıyor.

Adeta gündeliğin ve sokağın içinde bir gezintiye çıkarıyor. Daha önce bir yerlerde karşılaştığımızı sandığımız imgelerle yeniden temaşa ettiriyor. Her bir insanı her yönüyle kuşatan, karmaşık ve çelişik yanlarıyla devamlılığını bir şekilde sürdüren gündelik hayat içinden alıp çıkardığı imgeleri kumaş üzerinde dokuyor.

Sanatçı işlerinde; İmgeleri bazen sürreal bir tonda vererek hayata karşı bir yaklaşma biçimi sergiler. Her seferinde olduğundan farklı olan hayatın gündelikte sıradan bir şeye dönüşmesinin önüne geçmeye çalışır. Sıradan olarak atfedilende fark edemediğimiz başkalıklar olabileceğini sezdirir. Bu durumun dünyada var olma biçimimizi artırmakla beraber ona yaklaşmamızı önemli ölçüde etkilediğini düşünür. Tabii bunun nesnelere ve imgelere fetişist bir tarzda yaklaşmakla bir alakası yoktur. Onlara gereğinden fazla önem vermek ya da onları değersizleştirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Burada dokunan, heyecan verici ve az da olsa sarsıcı karşılaşmalardır. Ayrıntıların bir şekilde çarpmasıdır.

Tekstil üzerine işlediği imgeler bu şekilde bir görünüm sunup duygulanım yaratırken çok kanallı video işte bu sıcaklığı devam ettirir. Toplumsalın yeniden nasıl üretildiğine yoğunlaşır. Böyle bir anlayışla hareket eden bir sanatçı için toplumsalın kendini gösterdiği bir sahne olan düğünler kumaşı, ritüeli ve gündeliğin içinde az da olsa sıra dışı bir durumu temsil eden bir organizasyon olmasıyla ön plana çıkarken sanatçının bu anlara yönelmesi kaçınılmaz olmasa gerek.