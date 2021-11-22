Habib BABAR

RÖPORTAJ: HABİB BABAR

‘Hayat Harcadın Beni’,’Izdırap’,’Köşelerde Gizlice’isimli birçok şarkısıyla bir döneme damga vurdu Hayri Şahin… Onun şarkıları hala dilden dile dolaşıyor… Kendine has muhteşem yorumuyla arabesk müziğine farklı bir renk katan Şahin, filmleriyle de büyük ses getirdi. Ünlü sanatçı tam olarak 14 sinema filminde başrol oynadı . 1972 yılında rol aldığı ‘Hayat Harcadın Beni’filmi adeta gişe rekorları kırdı. Hayri Şahin, müzik dünyasındaki başarısını sinemada da göstermişti. Artık onu tanımayan yoktu. Türkiye’nin tanıdığı ünlüler kervanındaki yerini almıştı. Ardı ardına gelen film teklifleri ve plakları Hayri Şahin’i zirveye taşımıştı… Müzik dünyasının ‘Altın Çocuk’ lakaplı sanatçısı Hayri şahin ile dününü bugününü konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli sohbetimize.

MÜZİK HAYATINA NASIL BAŞLADINIZ?

Ben 1948 yılında Muğla Döğüşbelen’de dünyaya geldim. Abhazya’dan göç eden bir ailenin 5 çocuğunun en küçüğüyüm. İlkokulu Döğüşbelen’de bitirdim. Orta okul ve lise eğitimini Muğla ve Adapazarı’nda tamamladım. Müziğe olan tutkum küçük yaşlarda ortaya çıktı. Ortaokul ve lise eğitimim sırasında Muğla Halk Eğitim Merkezi’nde halk oyunları ve şan üzerine eğitim aldım. 1965 yılında İzmir’e gelerek çeşitli gece kulüplerinde şarkı okumaya başladım. Burada hem çalışmaya hem de değerli hocalardan eğitim almaya devam ettim.

İSTANBUL’DA ŞÖHRETİ YAKALADIM

PEKİ İSTANBUL’A NE ZAMAN GELDİNİZ ?

Biraz önce de söylediğim gibi İzmir’de çok değerli hocalardan müzik dersleri aldım. Onlardan aldığım eğitim müzik yaşamıma ayrı bir renk katmıştı. Artık bu işi profesyonel olarak yapmaya karar vermiştim. Sesime ve sahneme güveniyordu. 1968 yılında İstanbu’a geldim. Buraya gelmemle müzik yaşamımda da farklı bir kapı aralanmış oldu açıkçası.

İSTANBUL’DA NE ZAMAN SAHNE HAYATINIZ BAŞLADI?

İstanbul’a geldiğim ilk sene müzik yaşamımı sürdürmeye devam ettim. 1969 yılında Küçük Moda Gazinosu’ndan teklif aldım. Hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim ve bu gazinoda sahne hayatıma başlamış oldum. Sahnem, şarkılarım büyük beğeni topluyordu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştum. İstanbul ‘da gazinoları benden söz etmeye başlamıştı. Birçok sanatçıyı şöhrete kavuşturan, yani o dönemin ünlü isimlerinin sahne aldığı Çakıl Gazinosu’nda sahne teklifi aldım ve Çakılda program yapmaya başladım.Müzik dünyası artık Hayri Şahin’den haberdardı. Hemen ardından Gar Gazinosu’dan teklif aldım ve orada sahne almaya başladım. Yani kendi türümde çıtayı yükseltmiştim.

ACI IZDIRAP İLE MÜZİK DÜNYASINA MERHABA DEDİM

PEKİ SONRA NELER OLDU?

Yapımcılardan plak teklifi aldım ve 1971 yılında ‘Acı Izdırap’ isimli plağımla müzik dünyasına merhaba dedim. Bu plağım büyük ses getirdi. Şarkım dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Bu plağımın hemen ardından Şahinler Plak etiketiyle şarkılar çıkarmaya devam ettim. Köşelerde Gizlice, Felek Saddetimi Elimden Aldı, Aşkımızın Sonu, Gözyaşlarım adlı eserlerim müzik dünyasında büyük çıkış yakaladı. Bu plaklarımla hayranlarımın gönlünde taht kurdum. Artık müzik dünyasının en iyileri arasına girmiştim.

DAHA SONRA ŞAHİNLER PLAĞIN SAHİBİ OLDUNUZ SANIRIM?

Evet öyle oldu… Şahinler plağın isim hakkını yıllar sonra alarak kendi plak şirketimi kurdum. Bu kez kendi şirketimde plaklarımı çıkarmaya başladım.

MÜZİK DÜNYASININ ALTIM ÇOCUK LAKAPLI SANATÇISI OLDUNUZ SİZE BU LAKABI KİM TAKTI?

1972-1975 yılları arasında Aşka Meydan Okudum, Gitti Gidiyor, Kaderim Yok, Mecnun, Kırk Yılda Bir Sevmiştim, Ceylan Gözlüm adlı parçalarımın çok tutulması nedeniyle halk bana Altın Çocuk lakabını taktı. O dönem magazin gazetelerinde çıkan haberlerde de bu lakap yer aldı.

İLK FİLMİM GİŞE REKORU KIRDI

PLAKLARINIZ KADAR FİLMLERİNİZDE BÜYÜK SES GETİRDİ YEŞİLÇAM İLE NE ZAMAN TANIŞTINIZ?

Benim oyunculuk serüvenim 1972 yılında başladı. Biraz önce de söz ettiğim gibi plaklarım büyük ses getirmişti. Tüm plakçıların takibindeydim. Tabii durum böyle olunca film yapımcılarından da film teklifleri almaya başlamıştım. Sahnenin yanı sıra sinemaya karşı da ilgim vardı. Müzik dünyasındaki başarımı beyazperdeye taşımak istiyordum. O nedenle film teklifini kabul etmiş ve ‘Hayat Harcadın Beni’ isimli sinema filmi için kamera karşısına geçtim. Remzi A . Jöntürk’ün yönetmenliğini yaptığı filmde merhum Oya Aydoğan, Mahmut Hekimoğlu başta olmak üzere Türk Sineması’nın efsane oyuncularıyla başrol oynadım. Bu film büyük beğeni topladı. Gişe rekorları kırdı. Film yapımcılarından ardı ardına teklifler yağmaya başladı. Tam olarak 14 sinema filminde başrol oynadım.

SİNEMA KASET ÇALIŞMALARINIZDAN ÖNCE Mİ, SONRA MI BAŞLADI?

Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, Unutmam Seni, Yaşımı Sormayın, Ağla Gözlerim, Duymak İstiyorum ve Gidiyorum Eyvah adlı kaset çalışmalarından sonra 1972 yılında Yeşilçam ile tanıştmı. Hayat Harcadın Beni adlı filmi gişerekorları kırdı. Sanat hayatı boyunca 14 filmde başrol oynadı. Tabii biraz önce isminden söz ettiğim şarkılarımın büyük çıkış yakalaması nedeniyle sayısız yurtiçi ve yurtdışı konserine katıldmı. Neden Saçların Beyazlamış şarkısının çok sevilmesi nedeniyle iki kez Avustralya’ya gittim. 1995 yılında müzik dünyasındaki yozlaşma ve korsan olayları nedeniyle çalışmalarıma ara verdim. Ancak dinleyicilerimi ve sevenlerimin ısrarıyla ‘Gün Bugün Klasikler 1 albümümü çıkardım.

SİZCE MÜZİK DÜNYASI ŞİMDİ NE DURUMDA?

Müzik dünyasının hali içler acısı… Ülkemizde gazino kültürünün bittiği gün müzik olayı da bitmiştir bence. Bizim dönemimizde o teknoloji ile yapılan albümlerin keyfine hala doyulmuyor. O dönem sanata ve sanatçıya değer vardı.Şimdi yapılan müzikler ortada. Sosyal medya hayatımızdaki birçok güzelliği yok etti maalesef. Herkes şarkıcı,herkes şöhret.

PANDEMİ SİZİ DE ETKİLEDİ Mİ?

Tabi ki etkiledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve genç,yaşlı,çocuk demeden birçok insanın ölümüne neden olan pandemi en çokta sanatçıları etkiledi. Geçini bu işten sağlayan bir çok arkadaşımız gerçekten zor günler geçirdi. Pandemiden sonra sahneye çıkanlar belli insanlardır.Ne diyeyim inşallah pandemi belası biran önce biter insanlarda normal yaşamlarına dönerler.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Hayri bey

Ben teşekkür ederim Habib Bey