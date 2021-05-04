Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Yaptığı birbirinden değerli projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı girişimci Vedat Aker ile Önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel söyleşiye imza attık…

Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Vedat Aker’in kimlik oluşum süreci nasıl gelişti?

Ben Vedat Aker, 1992 doğumlu ve Batman Kozlukluyum. 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Şehrime âşık bir insanım. Benim de kişiliğim her insanda olduğu gibi çocuk yaşta şekillenmeye başladı. Çocukluktan bu yana insanlarla iletişimim çok iyiydi ve oyun oynarken bile risk alabilen, cesur bir çocuktum. Sürekli ileriye yönelik büyük hayaller kurardım. Ailenin çocuğu yetiştirme tarzı çok önemli ve bu konuda ben şanslı olan çocuklardandım. Hayatımın dönüm noktası ise babamı kaybettiğim zaman oldu. İşte o gün büyüdüğümü anlayıp hayata karşı daha gerçekçi bir tutum sergilemeye başladım.

Sizi Batman Burada ile tanıdık. Daha önce girişimcilik deneyimleriniz oldu mu? Eğer olduysa bize kısaca bahseder misiniz?

‘’Batman Burada’’ sayfasını üniversite öğrencisi olduğum zamanlarda kurdum. Öğrenciyken de farklı girişimlerde bulunma fikirlerim sık sık olurdu hatta çevremin fikir değişikliklerimi alay konusu yaptıkları da olmuştur. Öncelikle yakın arkadaşımla birlikte ‘’ Batman Burada Reklam ve Grafik Tasarım Ajansı’’nı kurduk. Bununla birlikte Batman’da sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek adına organizasyon işleriyle uğraştım. Ersin Korkut, Deniz Çakır, Alper Kul, Aşkım Kapışmak gibi ünlü isimleri Batman’a konuk ettim. Tiyatro oyunları, stand-up gösterisi, söyleşi bazında etkinlikleri organize ettim. Bunun dışında gezi acentesi kurdum. ‘’Mitratur’’ gezi acentesi ile Türkiye’nin her yerine geziler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz.’’Batmangezikulubu’’ hesabımızdan bizleri takip edip Batman çıkışlı turlarımıza katılabilirsiniz.

Batman Burada’yı kurma fikri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Kaç kişilik bir ekiple başladınız?

2015 yılında birkaç arkadaşımla Batman’ın fotoğraflarını paylaşıp şehrimizi tanıtmak amacıyla sayfayı kurduk. Amacımız şehrimizi güzel yönleriyle tanıtmaktı.

Batman Burada sayfasının sosyal medyada bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının ve benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Bunun en büyük sırrı sırtımı tamamen halka dayamış olmamdır. Halkın içinden her kesimin zevkine ve düşüncelerine saygı göstermeyi bilme ilkesiyle paylaşımlarımızı yapıyoruz.İnsanların yaşadığı sokaklardaki sıkıntılardan tutun da genel kültüre kadar çok çeşitli içeriklerimiz var. Gurbetçi hemşehrilerimiz, Türkiye’nin birçok yerinde yaşayan diğer vatandaşlarımız, Batman’a atanan memurlar, yaşlılar,gençler, anneler, kamu çalışanları, valilik, belediye gibi kısaca her insanın içinde kendine ait bilgileri bulduğu bir sayfa olması yayılmasındaki en büyük neden.

Batman Burada’dan hedef ve beklentileriniz nelerdir?

Sayfayı daha çok büyüttükten sonra Batman halkına daha çok hizmet edip Batman’ı tüm dünyaya tanıtmak.

Peki Batman Burada’dan sonra herhangi bir yeni iş planınız var mı?

Ben şu anda reklam, gezi turları ve emlak işiyle uğraşıyorum. Bu işleri tek bir çatı altında toplayıp kurumsal hale getirmek istiyorum. Bununla ilgili adımlar atmaya başladım. Bir de Türkiye illerinin hiçbirinde olmayan bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kendi şehrimizin, deyim yerindeyse, Trendyol’unu kuruyoruz. ’’Batmanburada.com.tr’’ web sitesini kurduk ve bu site blog haber içerik sitesi olmakla birlikte Batman’ın E-Ticaret sitesi olacaktır. Batman’da bulunan seçili firmaları tek çatı altında toplayıp halkımızın Batman içindeki firmalardan internet üzeri alışverişini yapmalarını sağlayacağız. Bu müthiş uygulamayı hepiniz çok sevecekseniz eminim. Bunun dışında sayfamızın haftalık gazetesi olan Batman burada gazetesi ile de halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz, halkın olduğu her yerdeyiz. Gazetemizle, instagram, facebook, twitter ve tik-tok hesaplarımızla hep sizinleyiz. Var olmaya devam edeceğiz.

Deyim yerindeyse bir şehrin gözü kulağı olmak nasıl bir his? İnsanlara kendinizi kanıtlamak zor oldu mu?

Gerçek başarılar asla kolay kolay kazanılmaz. Ben de bu yolda çok emek verdim. Bazı insanların dediği gibi oturduğum yerden olmadı bu. Sevdiklerime zaman ayıramadım, sürekli ekrana bakmak, telefon görüşmeleri yapmak gecenin bir yarısı acil durumlar için aranmak elbette ki kolay değil. Fakat ben kendimi kanıtlamak açısından özel bir çaba göstermedim. Halktan biri olmam ve gerçekten halk adına düşünmek bunun tek anahtarı oldu. Beni tanımayan anneler bile Batman burada benim oğlum demesi gurur verici daha da ötesi yok benim için…

Bize Batman halkını kısaca tanımlar mısınız?

Batman halkı özel bir halktır. Sevecen, samimi, misafirperver, insanlara yardım etmekten geri durmayan, yemeği seven ve çok doğal kişilikte insanlardır. Tüm şehir insanı ‘’Batman burada’’yı bağrına basıyor.

Siz bir şehri temsil eden büyük bir girişimcisiniz aslında. Peki, şehrinize sahip çıktığınız kadar şehriniz de sizi sahipleniyor mu?

Evet, kesinlikle sahipleniyor. Halk ile iç içeyiz. İnsanlar sayfanın admini olduğumu öğrendiğinde en yakınlarıymışım gibi ayrı bir değer verip tanışmaktan mutluluk duyuyorlar. Ben sevgilerini sürekli hissediyorum. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum.

Paylaşımlarınızı neye göre seçiyorsunuz? Belli bir kriteriniz var mı?

Ahlak ve saygı kurallarını ihlal etmemesi birinci önceliğim. Toplumda yaşayan tek bir insanı bile incitmemesi, insanlara fayda sağlaması önemli. Bir de tekrara düşmemek için farklı içerikler olması da diğer kriterlerimden biri.

Her işin keyifli taraflarının yanı sıra zorlukları da vardır, sizi en çok zorlayan kısım ne oldu?

Telefon ekranına ve görüşmelere çok fazla maruz kalmak, kendime ve sevdiklerime zaman ayıramamak. En zoru da zihinsel yorgunluk.

Marka iş birlikleri konusunda seçici misiniz? Kriterleriniz neler?

Evet, seçiciyiz. Sosyal medya kurallarına uyan, topluma yararlı marka iş birliklerini tercih ediyoruz. Kaliteden ödün vermeyen ve insanların memnun kalacağı markalar bizim de önceliğimizdir.

Bu zamana kadar aldığınız yorumlardan sizi en çok etkileyen ne oldu?

Aslında çok şey oldu. İnsanların samimi duyguları, övgüleri, güzel sözlerini her duyduğumuzda mutlu oluyoruz. Özellikle Avrupa ve şehir dışında yaşayan takipçilerimizin duydukları şehir özlemini bir nebze de olsa dindirdiğimizi söylemeleri güzel işler yaptığımız düşüncesini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sosyal medyanın yayılma gücüne karşı ne düşünüyorsunuz? Televizyon dünyasının biteceğini düşünüyor musunuz?

Malum teknoloji çağındayız sürekli gelişimlerin olduğu bir toplumda her şey bitebilir yerini de başka şeyler çok çabuk doldurabilir. Televizyon dünyası biter diyemem ama bu uzun bir zaman sonra olabilir.

Bundan sonraki hedefleriniz neler? Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz?

Uğraştığım işleri tek bir çatı altında toplayıp kendimi bu işlerden kısmen uzaklaştırdıktan sonra Batman’da yüzlerce insanın üye olduğu, gerçek ihtiyaç sahiplerine daha güzel bir hayat sunabileceğim bir yardım kuruluşu açma hayalim var. Bunu en yakınımdakiler biliyor şimdiden destek veriyorlar sağ olsunlar.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Bu süreci disipline etmek çok önemli. Sistemli hale getirebilmek ve kurumsallaşmak gerekiyor.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

‘’Verdiğim emeğe değdi. İyi ki …’’ diyebilmek. Hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaşırken ortaya koyduğumuz çabayı gören ve bununla gurur duyabilecek herkesin kalbinde bir yer edinmek bizim için en büyük etki olacaktır. Bölgemizin belki de en büyük ihtiyacı olan vizyon konusunda yeni nesile ufak da olsa bir değer sunmak kendimize vereceğimiz en büyük hediye olur.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Koronavirüse hâlâ yakalanmamış olmam (çok şükür)

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Çok şeye sahip olup hiçbir güzelliği yaşayamayanlar var. Ben şunu hep söylerim huzurum olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Bazen tek bir şey, aslında her şeydir.

Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz?

Tek başıma olduğum zamanlar günün minimum 6-7 saatini sosyal medyada geçiriyordum. Ama artık bir ekibe sahibim ve yine sayfamdan kopamıyorum günde 3-4 saat aktifim.

En sevdiğiniz sosyal medya platformu hangisi neden ?

Instagram, çünkü günümüzde en çok kullanılan platformlardan birisi ve kitlemin %95’i İnstagramda.

Bu işten para kazanıyor musunuz?

Evet yaptığım işletme reklamlarından kazanıyorum. Kazancımla hem ben hem de ekip arkadaşlarım faydalanıyoruz. Bu sayede evlerine ekmek götürüyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor.

Olmazsa olmazların nelerdir?

Bu yolda bana en büyük desteği sağlayan ve hep yanımda olan sevgili nişanlım başta olmak üzere, değerli ailem,yakın çevrem ve beni destekleyen herkes olmazsa olmazlarımdandır.

Sizce insanlar sizi neden takip ediyor?

İnsanlara fayda sağladığım için, çevresel sorunlarla alakalı herhangi bir eksikliktir olduğu zaman paylaşım yapıyorum ve ilgili birimler sağ olsunlar hemen müdahale edip sorunu ortadan kaldırıyorlar kısacası Batman halkı ile belediye ve valilik arasında köprü görevi alıyorum ayrıca insanların yaşadığı köyleri paylaştığım zaman orda yaşayan insanlar görünce mutlu oluyor.

Son olarak röportajı okuyan sevgili okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Güneydoğu halkı başta olmak üzere bizi takip eden halkımıza şunları söylemek isterim. Batman burada ailesi olarak sizler için çalışıyoruz, sizleri seviyoruz. Kendimizi daha da geliştirerek bölgede ilkler yapmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalmaya devam edin. Hepinize sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…