Samsun

OMÜ bünyesinde 2019'da kurulan merkez, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'na bağlı poliklinik ve tedavi üniteleriyle, fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara hizmet veriyor.

Merkezde, özellikle lenf bezlerinin alındığı meme veya yumurtalık kanseri gibi cerrahi operasyonlar sonrası, radyoterapi, travma, selülit ve lenfanjit enfeksiyonları sonrası gelişen rahatsızlığın tedavisiyle hastaların yaşam kalitesi artırılıyor.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Samsun dışında çevre illerden hastalara da hizmet veriyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, lenfödemin lenf sıvısının çeşitli nedenlerle dokularda birikmesi neticesinde kollarda ve bacaklarda şişliklerle karşılarına çıkan bir hastalık olduğunu belirtti.

Lenfödemle özellikle bazı cerrahi müdahaleler sonrası karşılaştıklarına işaret eden İlhanlı, "Hücreler doku sıvısı dediğimiz bir sıvı içerisinde yaşamaktadırlar ve hücrelerden meydana gelen atık maddeler lenf sıvısı ile lenf kanalları üzerinden, önce lenf bezleri tarafından filtre edildikten sonra normal kan dolaşımı içerisine salınmakta. Çeşitli nedenlerle bu dolaşımda meydana gelebilecek sıkıntılar dolayısıyla lenfödem hastalığı karşımıza çıkmakta. Nedenlerinin başında en sık karşımıza çıkan cerrahi müdahaleler. Özellikle meme kanseri cerrahisi sonrasında kolda, kadın hastalıkları cerrahisi sonrası bacakta meydana gelen lenfödem vakaları ile sıklıkla karşılaşmaktayız." dedi.

Prof. Dr. İlker İlhanlı, lenfödemde en büyük risk faktörünün ailesel faktörler olduğuna değinerek, "Ailede eğer lenfödem hastalığı söz konusu ise bireylerde de ilerleyen zamanlarda lenfödem gelişme ihtimali yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında dolaşımda meydana gelen bazı bozukluklar da lenf sisteminde akımı bozarak lenfödemi meydana getirebiliyor. Bin kişide bir görülmekle beraber aslında azımsanmayacak kadar lenfödem vakaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz." diye konuştu.

"Hastalar bazen tek taraflı bazen çift taraflı kol ve bacaklarda şişlik şikayetleri ile başvuruyorlar"

Lenfödemin bazı rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini anlatan İlhanlı, "Ayırıcı tanısına bakacak olursak eğer, lenfödem özellikle toplardamarlardaki dolaşım bozuklukları ile meydana gelen şişlikler ile karışabiliyor. Bunun dışında kalp, böbrek, karaciğer, romatolojik iltihaplı romatizmalar gibi sistemik hastalıklarla karışabiliyor ve bunların ayırıcı tanısının mutlaka yapılması gerekiyor. Hastalar genel olarak bazen tek taraflı bazen çift taraflı kol ve bacaklarda şişlik şikayetleri ile başvuruyorlar. Kollar ve bacaklarda belirli çap artışları ile geliyorlar. Bunun dışında ağrı, hareket kısıtlılığı gibi sorunlar ve ciltte meydana gelen yara problemleri ile bizlere başvurabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlker İlhanlı, merkezde uygulanan lenfödem tedavisiyle ilgili de şunları aktardı:

"Lenfödem masajı, bandajlama ve basınç giysileri söz konusu. Bunlarla beraber yapılan egzersizlerle beraber lenfödem tedavisini yapıyoruz. Oldukça uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir tedavi alanıdır. OMÜ Tıp Fakültesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde seanslardan herhangi bir ücret talep edilmeden başarılı bir şekilde tedavi uygulamalarımız devam etmekte."

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli fizyoterapist Elif Ulukan ise aynı zamanda lenfödem fizyoterpisti olarak görev yaptığını belirterek, "Lenfödem terapi eğitimimi Academy Of Llymphatic Studies'den (ACOLS) aldım. Uluslararası geçerliliğe sahip ve Sağlık Bakanlığı onaylı tek sertifika programı olan bir sertifikaya sahibim. Hekimler tarafından tanı konulan hastaların gerekli ölçümleri yapılıyor. Volümetrik ve mezura yardımı ile yapılan ölçümler aldıktan sonrası model lenf drenajını ve bandaj tedavisine başlıyoruz. Yaklaşık 30 seans sonunda hastayı bası giysisi giydirip taburcu ediyoruz." dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinden her gün merkeze geliyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden ve merkezde lenfödem tedavisi gören 21 yaşındaki Osman Oran, 4 yaşından beri osteokondrom (iyi huylu kemik tümörü) hastalığı ile mücadele ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dört yaşımdan bu yana ameliyat oluyorum. Yaklaşık 12 kere ameliyat oldum. Yaklaşık 4 ay önce ayağımdan ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası ayağımda şişlikler oluştu ve yaşam alanım kısıtlandı. Şikayetlerim artınca Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden randevu aldım ve gerekli tedaviye başladık. Buraya Suluova'dan gidip geliyorum. Yapılan tedaviler ile şişlerim bayağı azaldı ve yaşam alanımı yeniden kazandım."

AA