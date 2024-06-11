Gelişimi normal ilerleyenlerin yanı sıra çeşitli kas hastalıkları görülen bebeklere 2 aylıktan itibaren çeşitli kurslarda yüzme ve dalma eğitimleri veriliyor.

Bebeklerin algısal yetenekleri, zeka, denge ve koordinasyonlarına faydası olduğu düşünülen yüzme eğitimleriyle bebeklerin gelişimlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İngiliz Yüzme Federasyonundan lisans sahibi bebek yüzme eğitmeni Beyza Tuzinoğlu gelişimi sağlıklı olan çocukların dışında özel gereksinimli, nadir hastalığı olan tanısı konmuş veya henüz tanısı konmamış fakat doktor tavsiyesi üzerine gelen bebekler ve çocuklarla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bebeklerin kaslarını geliştirmenin yanı sıra duyusal, zihinsel ile fiziksel gelişimlerine oyunla ve suda hareket ettirip katkı sağladıklarını dile getiren Tuzinoğlu, "Özel gereksinimli çocukların fizik tedavi ve rehabilitasyonla beraber havuzda aldıkları eğitimle gerçekten çok ciddi adımlar katettiklerini gördük. Bebeklerimiz bezde olduğu için ebeveynlerimiz bizi genellikle doktor tavsiyesi üzerine buluyorlar. Su, hasta olan veya olmayan bütün insanlar için gerçekten şifalı. Özellikle de nadir hastalığı olan çocuklarımız için fizik tedaviyle beraber su ayrılmaz bir bütün. Eğitimlerimizde nadir hastalıkların engelini suyun şifasıyla ortadan kaldırabiliyoruz." dedi.

Tuzla temizlenen havuzlarda yüzüyorlar

Bebek yüzme eğitmeni Elif Asena Kılıç ise bebeklere yönelik 2 aylıktan 5 yaşına kadar yüzme eğitimlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eğitim havuzunu tuzla temizlediklerini, özel sıcaklık değerinde tuttuklarını anlatan Kılıç, "Özel gereksinimli öğrencilerimiz için havuzlarımızda su ısımız 30-32 derece aralığında değişiyor. Onların su içerisinde rahat hareket edebilmesi ve kaslarının olumlu ilerleyebilmesi için su ısısı oldukça önemli." diye konuştu.

Kılıç, bezli bebekler için genel havuzların eğitim kapsamı dışında kaldığını, bu nedenle ailelerin kendileri gibi olan kurumları tercih ettiklerini, derslere küçük yaştan itibaren başladıklarını, havuzların ve eğitim temelinin genel olarak bu yaş grubuna özel olduğunu kaydetti.

Eğitimlerde suda yaptıkları hareketlerin çocukların beden gelişimine, fiziksel gelişimine ve denge koordinasyonuna inanılmaz derecede destek verdiğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Fizik tedaviyle karada aldıkları eğitimde zorlandıkları, yapmakta çok çaba harcadıkları hareketi, suyun kaldırma kuvveti sebebiyle oldukça rahat ve kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu da çocukların başarabildiklerini görmesiyle beraber inanılmaz bir öz güven ve psikolojik motivasyon kazanmasına sebep oluyor. Bu bizim ve veliler için aslında en büyük sevinç kaynağıdır. Çünkü çocukların yapabildiğini görmesi, bununla desteklenmesi psikolojik olarak en iyi gelişim sebebi. Bedensel olarak gelişiyorlar ama aynı zamanda su tedavisinin psikolojik olarak da zihinsel olarak da çok ciddi katkılarını görüyorlar."

"Suyun gücüne inanıyoruz"

Yüzme dersi alan bebeklerden 19 aylık epilepsi hastası ve serebral palsili Elfin Sare Ilgaz'ın annesi Zeynep Ilgaz, özel bebek annelerinin umudunu hiçbir zaman kaybetmeden bebeğiyle birlikte güçlü olması gerektiğini söyledi.

Fizik tedavi doktorunun havuz ve deniz eğitimlerini tavsiye ettiğini anlatan Ilgaz, "Konuyu araştırdım ve ciddi anlamda olumlu sonuçlar alındığını gördüm. Aquababies İstanbul'daki eğitmenleri bulduğumda yüzme eğitmenleri hocalarımız o kadar ilgili ve pozitif konuşuyorlar ki bunu bebeğiniz ve siz fark edeceksiniz . Özel bebeklere daha çok havuz yerleri açılmalı, belediyeler bununla ilgilenmeli ve bebeklere umut olmalı. Suyun gücüne inanıyoruz. Bütün bebeklerimize şifa olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pitt-Hopkins sendromlu Ayfer Zuhal Kesik'in annesi Nihal Kesik, çocuğu 3 aylık bebekken önce fizyoterapiye başladıklarını belirtti.

Kesik, tedavileri araştırırken hidroterapiden bahsedildiğini, daha sonra bebek yüzme eğitmeni Beyza Tuzinoğlu'yla farklı çalışmalar yapmaya başladıklarını kaydederek, "Suyun içinde yürüme, farklı kas hareketleri ve bununla beraber suyun fiziksel aktiviteleriyle beraber çocuğun kaslarında gelişmeler oldu. Vücut farkındalığı ve gövde dengesi arttı. Devam ettiğimizde zihinsel ve fiziksel olarak gelişmeler de suyun etkisiyle beraber suyu içinde yapılan duyusal girdilerle ve aktivitelerle beraber daha da arttı." bilgisini paylaştı.

Kendisi gibi özel gereksinimi olan çocuklara sahip ailelere tavsiyelerde bulunan Kesik, "Vücut ve gövde dengeleri, kasları daha çok gelişmiş oluyor. Bununla beraber çocuklara suyun içinde yapılan duyusal girdilerle zihinsel ve gelişimsel olarak çocuklar çok daha iyi gelişmeler gösteriyor. O yüzden hiç kuşku yaşamadan, çekinmeden buraya havuza çocuklarınızı getirebilirsiniz." dedi.

"Hücrelerin oluşum sürecini hızlandırır"

Yüzme dersi alan Akif ve Elif'in annesi, çocuk doktoru Sümeyye Öztürk Kaya, 26 aylık oğlunun su içeren etkinliklerden çok keyif aldığını, bu yöntemin rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi olduğunu hissettiklerini ifade etti.

Bu nedenle çocuğunun 10 aylıkken hem keyifli vakit geçirmesi hem de vücudunun daha fazla farkına varabilmesi için yüzme eğitimi almasını kararlaştırdıklarını vurgulayan Kaya, "Henüz hareketi sağlayan kas hücrelerinin ve onları yöneten sinir hücrelerinin yeni geliştiği bebeklik döneminde yüzme gibi tekrarlayıcı hareketleri gerektiren bir fiziksel aktivitede bulunmaları bu hücrelerin oluşum sürecini hızlandırır. Bebeğin vücudunun sınırlarını tanıyarak denge kurmayı öğrenmesini sağlar. Aynı zamanda bebeğin suyun rahatlatıcı etkisinden dolayı daha rahat uykuya geçmesini bekleriz. Tüm bunların yanında ebeveyni ile kaliteli zaman geçirmesi de bebeğin regülasyonu açısından çok kıymetli." diye konuştu.

Kaya, suyun rahatlatıcı ve tedavi edici etkisiyle Osmanlı zamanında sık sık başvurulan yöntem olduğunu, günümüz şartlarında da seçili bazı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde hidroterapi uygulandığını bildirdi.

Yer çekimine karşı yapılırken zorlanılan fizik tedavi yöntemlerinin hem suyun gevşetici etkisi hem de suyun kaldırma kuvveti sayesinde çok daha iyi uygulanabildiğinden bahseden Kaya, özellikle sinir ve kas hastalığı olan çocuklarda bunun faydasını çok gördüklerini dile getirdi.

Kaya, bebeklerin havuzlara ne zaman girebileceğiyle ilgili bilgi kirliliği bulunduğu da ifade ederek, "Umuma açık havuzlara bebeklerin bir yaşından önce girmesi önerilmiyor. Ancak sıcaklık ve hijyen koşulları bebeklere uygun olan özel havuzlara ikinci ay itibarıyla girebilirler. Tabii ki takipli doktorunun da onayıyla. Kendi adıma bu eğitim sürecinden çok keyif alıyor ve çocuklarımın da çok fayda gördüğünü net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Her ebeveyn ve çocuğun bu güzel süreci deneyimlemesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.