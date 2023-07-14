İlçede bir süre önce yapımı tamamlanıp hizmete açılan 25 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe, 1 buçuk metre derinliğe sahip 5 kulvarlı yüzme havuzu, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kursa kayıt yaptıran öğrenciler, antrenörleri eşliğinde eğitim alıyor.

Kursa gelen çocuklar, yüzme öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alpaslan, çocuklara yüzme öğretmenin yanında şampiyon yüzücüler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

6-14 yaş aralığında öğrencilere eğitim vermeye devam ettiklerini belirten Alpaslan, "Havuzumuzda aylık 8 seans olmak üzere hem kız hem de erkek öğrencilere eğitim vermekteyiz. Aylık toplamda 160 öğrenci yüzme öğreniyor. Antrenör hocalarımız yetenekli çocukları tespit ederek bunlara ayrı saatlerde özel eğitim veriyor. Bu şekilde hem daha iyi sporcular yetiştiriyoruz hem de yetenekli olanları tespit etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Alpaslan, havuzda günlük temizlik çalışması yapıldığını ve 2 haftada bir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak gerekli testler yapıldığını anlattı.

AA