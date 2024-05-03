Türk savunma sanayisinin lider simülatör üreticisi HAVELSAN, bu alandaki yeteneklerini somutlaştıran bir başarıya daha imza attı.

Şirket, THY için geliştirdiği Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü ile EASA Level D sertifikasını almaya hak kazandı.

Böylece THY'nin toplam 11 A320 CEO/NEO ve Boeing 737 Max FFS ve FTD tedarikine ilişkin sözleşme kapsamında HAVELSAN, 3 Airbus A320 FFS'den ikincisini üreterek teslim etti ve 2024 yılındaki ilk EASA Level D sertifikasını almış oldu.

Küresel hava yolu ve pilot eğitim endüstrisine, HAVELSAN'ın dünya standartlarında Türk yapımı pilot eğitim ekipmanı sağlayabildiğini gösteren bu sertifika ile ilgili açıklamada bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Bu sertifika ile 2024 yılının ilk A320 Tam Uçuş Simülatörünün EASA sertifikasını almasının heyecanını yaşıyoruz. Bu, Türk Hava Yolları ile simülatör eğitim altyapısının dünya standartlarını karşılaması konusundaki ortak kararlılığımızı simgeliyor." ifadesini kullandı.

HAVELSAN, 2024 yılından itibaren hava yolları ve simülatör eğitim merkezlerine yönelik faaliyetlerini ve desteğini artıracağını, yılda 8 adede kadar tam uçuş simülatörü üretme yeteneğinin yanı sıra esnek yöntemlerle simülatör eğitim merkezi operasyonlarını genişletmelerini desteklemek için hava yollarıyla birlikte çalışacağını açıklamıştı.

HAVELSAN, Uluslararası Havacılık Eğitim Merkezi (IFTC) ile geçen günlerde imzalanan işbirliği sözleşmesini de kamuoyuna duyurmuştu.