Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenlenen 16'ncı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı LIMA 2023'te 3 önemli anlaşmaya imza atan HAVELSAN, bu ülkede askeri ve sivil alanda birçok projeyi yakından takip ediyor.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, 2020 yılında Malezya'da HAVELSAN olarak resmi ofis kurduklarını ve son yıllarda Malezya için en güvenilir çözüm ortaklarından biri haline geldiklerini vurguladı.

Önceki yıllarda Malezya Kara ve Hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik sözleşmeler imzaladıklarını hatırlatan Mantar, "Türkiye'de ilk kez bir zırhlı kara aracı simülatörü üreten şirket olarak AV 8x8 Zırhlı Kara Aracı Simülatörünü Malezya'ya ihraç etmiştik. Yine Malezya Hava Kuvvetlerine yönelik pilot uçuş eğitimleri konusunda da HAVELSAN'ın deneyimi kullanılıyor. Paraşüt simülatörlerimiz de yakın zamanda farklı kurumlar tarafından kullanılmaya başlayacak." dedi.

Mantar, Malezya Devleti ve kamu kurumları ile güvene dayalı çok iyi ilişkiler kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"LIMA 2023 Fuarı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i standımızda ağırladık ve kendilerine hem Malezya'da devam eden projelerimizi hem de mevcut yetkinliklerimizle hangi alanlarda yeni katkılar sağlayabileceğimizi anlatma fırsatı bulduk. Büyükelçimiz Sayın Emir Salim Yüksel ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcımız Serdar Demirel de fuar süresince bizi yalnız bırakmadılar. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerin ordumuz tarafından etkin şekilde kullanılıyor olması, ihracat potansiyelimizi artıran bir unsur haline dönüşüyor."

Yakın zamanda Malezya Deniz Kuvvetlerinin tedarik etmeyi planladığı gemi platformlarına ve gerçekleştirilmesi planlanan gemi modernizasyon projelerine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ni sağlamayı hedeflediklerini belirten Mantar, "Bu konuda hem Başbakan Enver İbrahim'i hem de Malezya Savunma Bakanı'nı bilgilendirdik. LIMA Fuarı'nda Malezya Başbakanı ve Malezya Savunma Bakanı dışında, Malezya İçişleri Bakanını da ağırladık. Ülkemizde de HAVELSAN'ın başarılı çözümlerinin kullanıldığı anayurt güvenliği konusunda kendilerini bilgilendirdik. Sayın Başbakan'ın da katıldığı bir törenle anayurt güvenliği çözümlerimize ilişkin yerel bir şirket ile bir işbirliği anlaşması imzaladık." diye konuştu.

LIMA 2023 Fuarında Malezya Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik çözümleri sunmak için G7 Aerospace Sdn Bhd firmasıyla da MoU imzaladıklarını dile getiren HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, "Malezya Savunma Bakanı, Malezya Yüksek Öğretim Bakanı ve tüm kuvvet komutanlarının katılımıyla komuta kontrol teknolojileri, simulasyon sistemleri ve siber güvenlik alanında Malezya Milli Savunma Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği anlaşması da HAVELSAN'a ve Türkiye'ye duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

AA