İstanbul

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutköy yönüne gitmek isteyen yolcular havalimanında ulaşım katındaki 5 numaralı perondan "HVİST-5-A" numaralı otobüslere binebilecek.

Bu hatta karşılıklı sefer yapacak otobüsler, Arnavutköy Avlu AVM, Arnavutköy Merkez, Hz. Ömer Cami, Arnavutköy Belediyesi, Taşoluk Yeşil Cami, Taşoluk Yolu, Çardaktepe ve Fatih Caddesi duraklarına uğrayarak İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

Yolcular, 70 lira olarak belirlenen biletlerini Havaist internet sitesi ile mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya ara duraklardan nakit, araca binişte kredi ve banka kartı ile alabilecek.