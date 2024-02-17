Haber: Suat Ünal

“Hatıran Yeter” filminde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç gibi bir birinden başarılı isimlerle kamera karşısına geçerek, filmin ana karakterlerinden biri olan Nevin’i başarıyla canlandıran Ayşegül Asar, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Çok güzel ve kaliteli bir film ortaya çıktığını belirten güzel oyuncu Ayşegül Asar “Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulabilecek” diyerek filmle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi, “Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden bol gişeler diliyorum.” diye konuştu.