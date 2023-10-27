10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.
18. dakikada Morte'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Cardoso, pası solundaki Thiam'a çıkardı. Kaleciyle baş başa kalan Thiam'ın vuruşunda top dışarı gitti.
22. dakikada Dele-Bashiru'nun sağ kanattan çıkardığı meşin yuvarlağa Matondo ceza sahasından sert vurdu, topu kaleci kornere çeldi.
27. dakikada Lamkel Ze ceza sahasına girmek istedi, oluşan karambolde Kayserisporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1
41. dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
67. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında Karimi'nin müdahalesiyle Dadashov yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dadashov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
73. dakikada Dele-Bashiru'nun ortasına iyi yükselen Lamkel Ze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+4. dakikada Ghoulam'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA