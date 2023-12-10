Kağıtçıoğlu, teknik direktör Volkan Demirel'in cezası nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça takımın başında çıktı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kağıtçıoğlu, "Çok iyi oynadığımız bir maçtı. Topa sahil olan takım bizdik. Sahada gol dışında istediğimiz her şeyi yapan bir takımdık. Beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Bunun için çok çok üzgünüz." diye konuştu.

Mersin'deki hava koşullarından dolayı saha antrenmanı yapamadıklarını aktaran Kağıtçıoğlu, "Antrenmanlarımızı basketbol salonunda yaptık. Bir antrenmanımızı sadece teorik analizle geçirdik. Buna rağmen elinden gelen her şeyi yapan, çok iyi oynayan ve oyunu kontrol eden bir takım vardı. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gökhan Kağıtçıoğlu, son anlarda Renat Dadashov'un kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Dadashov bizim penaltıcımız. Şimdiye kadar hepsini gole çevirdi. Çok güvendiğimiz bir oyuncu ama futbolda bunlar var. Son dakikadaki yorgunluk ve baskının etkili olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.