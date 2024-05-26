Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlakla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
5. dakikada sol kanatta kazandığı topla çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahası içerisine ortasında meşin yuvarlakla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
13. dakikada Shelvey'e baskı yaparak topu kazanan Ömer Faruk Beyaz'ın ceza yayı dışından sert vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu tokatlayarak çıkardı. Yeniden topla buluşan Ömer Faruk tekrar kaleyi yokladı, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı.
16. dakikada savunmadan gelen uzun pasla topla buluşan Stranberg'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dele-Bashiru, müsait pozisyondaki Ömer Faruk Beyaz'a topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
57. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in ortasında topu kafayla kaleye gönderen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
73. dakikada Cemali Sertel'in taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru, sol kanattan ceza sahası içerisine kadar girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Tarık Çetin topu ayaklarıyla kornere attı.
90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Alikulov'un sert şutunda, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 yendi.