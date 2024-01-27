Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
İlk yarı
19. dakikada sol kanattan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Gravillon, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.
21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattaki Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dele-Bashiru'ya çıkardı. Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada Nani'nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirmesine rağmen kaleci Magomedaliyev, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.
72. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yükselen Semih Güler, kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada Semih Güler'in sağ kanattan ortasında Akintola, topu kafa pasıyla penaltı noktasındaki Michut'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Kaynak: AA