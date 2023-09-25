Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi.

4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

dakikada Rivas’ın sol kanattan ortasında Lamkel Ze’nin uzak köşede kale sahası içinden vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Ghoulam’ın ortasında, Uğurcan Çakır penaltı noktası civarında yükselerek Rivas’dan önce topa hakim oldu.

62. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Eren Elmalı’nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu’nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

72. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Strandberg’in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas’ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.

88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru’nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze’nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru’nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Mersin

Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 67 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Matondo (Dk. 84 Dadashov), Aburjania (Dk. 67 Fernandes), Strandberg, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca (Dk. 83 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Berat Özdemir), Bardhi, Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)

Goller: Dk. 44 Visca, Dk. 62 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 72 Rivas, Dk. 88 Lamkel Ze, Dk. 90+7 Bashiru (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendy, Dk. 49 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 37 Lamkel Ze, Dk. 82 Fernandes, Dk. 90 Dadashov, Dk. 90+2 Rivas , Dk. 90+5 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor)