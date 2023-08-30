HATAY AA- Gece başlayan ve şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçedeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise su birikintisinde arızalandı.

Belediye ve trafik ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemleri sürüyor.

Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'e kadar Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde (Yumurtalık ve Karataş) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.