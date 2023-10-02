Kahramanmaraş merkezli afette yıkılan merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki İlke Apartmanı'nın müteahhidi Nasır Onur E, yapı denetim sorumlusu Şahap H, proje ve uygulama denetçisi Cemal T, uygulama denetçisi Volkan B. ve kontrol elemanı Gussan Z. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2011'de yapımına başlanan 9 katlı apartmanın birinci derece deprem kuşağında bulunduğu belirtildi.

Sanıkların, savunmalarında birbirlerini suçladıkları ve zeminin kötü olması nedeniyle binanın yıkıldığını öne sürdükleri ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İddianameye eklenen bilirkişi raporunda ve soruşturma dosyasında mevcut bulunan depremden sonrasına ait fotoğraf ve videoların inceleme tutanağında, İlke Apartmanı'nın çevresinde bulunan binaların yıkılmadığının görüldüğü, bu nedenle şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına dayanak oluşturdukları, 'binanın bulunduğu yerdeki zeminin kötü olduğu' iddiasının kabul edilebilir nitelikte olmadığı değerlendirildi."

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda da yapının inşa aşamasında zemin etüt ve statik hesap raporlarının bulunmadığı ifade edildi.

Yapıya ilişkin analizlere değinilen iddianamede, "Bilirkişi heyetince yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen diğer bulgular neticesinde söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Binada doğal gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangında 11 kişinin cenazelerine ulaşılmadığına ilişkin müşteki beyanlarının eklendiği iddianamede, sanıkların binanın inşasını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak gerçekleştirdiği, bu nedenle asli kusurlu sayıldıkları belirtildi.

Öte yandan, Güzelburç Mahallesi'nin binanın yapıldığı dönemde belde olmasından dolayı binaya yapı kullanım ve imar izni veren belediye başkanı ile imar müdürü hakkında da soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

İlke Apartmanı ile ilgili dava, depremlerin ardından Hatay'da açılan ilk dava olma özelliği taşıyor.

AA