Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 73 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.

Yıkım yapılan yerlerde güvenlik tedbiri alıp yolu kapatan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

AA