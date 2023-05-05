HATAY AA- Hastanenin 3 bloğunda 90 poliklinik odası, 33 yataklı 3 basamaklı yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı 3 basamaklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 4 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Deprem izolatörleri bulunduğu için 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerden etkilenmeyen Dörtyol Devlet Hastanesinde, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ve beraberindeki uzman ekibin koordinesinde yapımı tamamlanan koroner anjiyografi ve kardiyovasküler cerrahi üniteleri hizmete girdi. Bu kapsamda hastanede ilk anjiyo operasyonları gerçekleştirildi.

Hastanenin Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Müjde Ocak, AA muhabirine, geçen yıl 250 yataklı hizmete açılan hastanenin deprem dolayısıyla yatak kapasitesinin 400'e çıkarıldığını söyledi.