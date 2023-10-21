Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, açılışa, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Lee Kyu-ho ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Lee, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin, Türkiye'nin zor zamanlarda Güney Kore'ye yaptığı yardımın karşılığını ödemenin bir yolu olarak 6 Şubat depremzedelerinin yaşayacağı Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nin kurulmasını desteklediğini ve bu insanların bir an önce normal hayatlarına dönmesini umduğunu söyledi.

Dağ, Kore-Türkiye Dostluk Kenti için destek veren Güney Kore hükümeti ve Kore halkına teşekkür ederek, depremzedelerin yaraları tamamen iyileştirilemese de Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nde normal hayatlarına dönebileceklerini ve umut dolu bir gelecek yaratabileceklerini belirtti.

Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nin açılış töreninin ardından Büyükelçi Lee, Antakya'daki Sevsen-Nevzat Şahin Ortaokulu'nu ziyaret ederek, ülkesinin Türkiye'ye yaptığı insani yardımlar projesinin uygulandığı ortaokulun tadilat ve yenileme çalışmaların tamamlama törenine katıldı.

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Lee, burada okul yetkilileri ve velilerle yenilenen kütüphaneyi, bilgisayar, müzik ve sanat odasını gezdi.

Kaynak: AA