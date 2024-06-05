Ankara

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Samandağ olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA