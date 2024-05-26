Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, Hatay için sevinçli, mutlu ve gururlu bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden sporcu ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Zorlu bir sezon geçti. Tabii bu sezonda biz maçlarımızı burada (Mersin) oynadık. Takımımız yer yer deplasmanlara gitti ama şükür Süper Lig'de kalmayı başardık. Başta yönetim olmak üzere Volkan Bey (Demirel) dahil teknik direktörlerimize, şimdiki teknik direktörümüze (Özhan Pulat) ve tüm futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Hatayspor'umuz daha iyi olacak. Bunun için hep beraber tüm Hataylılar olarak gayret göstereceğiz, destek vereceğiz."

Mehmet Öntürk: Bugün Hatay halkının bayramı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de "asrın felaketi"nin ardından Hatay olarak iyi ve güzel günlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Hatayspor'un yönetimi, futbolcuları ve taraftarını tebrik eden Öntürk, şöyle devam etti:

"Bugün Hatay halkının bayramı. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız. Spor kulübümüz de motivasyonumuz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak. Bu takım, 6 Şubat'tan bugüne kadar ciddi sıkıntılar çekti. Kendi şehrinde futbolunu oynayamadı, Mersin'e geldi. Sizler (taraftar) büyük cefa çektiniz. Geldiniz, buralarda destek verdiniz. Allah razı olsun. En önemlisi Hatay kazandı. Birlik ve beraberlik kazandı. Şimdi inşallah bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz. Borçsuz, harçsız, ligde sürekli kalan ve başarılar elde eden bir takım halinde getireceğiz inşallah. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız."

Öntürk, depremin ardından takımda kalarak Hatayspor'da mücadele eden eski teknik direktör Volkan Demirel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Volkan hoca takıma büyük destek verdi. Ailesini bıraktı. Geldi, çalıştı. Onun yerine Özhan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç mağlubiyeti yok. Hatay onun emeğini de hiçbir zaman unutmayacak. Yönetim de elinden geleni yaptı, mücadele etti, sahip çıktı. Masöründen sağlık ekibine kadar takımın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Futbolcuların da hepsinin alnından öpüyorum. Bugün güzel bir gün."