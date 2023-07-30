Dün gece Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde gözlerinden rahatsız olan Yılmaz Y. Yakınları ile birlikte doktor Karabaş’ın kendileriyle ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı.

Acil durumdaki başka bir hasta ile ilgilendiğini belirten doktoru dinlemeyen Yılmaz Y. ve yakınları tepki gösterdi. Büyüyen tartışma sonucunda Doktor Karabaş, hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

Olayı fark eden güvenlik güçleri tartışmaya müdahale ederken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sonlandırılan kavganın ardından Dr. Karabaş acil serviste tedavi edilirken, kendisine saldıran Yılmaz Y. ile akrabaları Şükriye Y. ve Rufai Y. gözaltına alındı

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HABER:MERVE ELÇİ