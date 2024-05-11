Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arat, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dün beni aradı ve (Türkiye Kupası finaiyle ilgili) 'Nereyi düşünüyorsunuz?' dedi. Ben de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve benim birlikte görüşmemizin daha faydalı olacağını düşündüm. Ertuğrul Doğan çok önemli bir başkandır ve sözünde duran bir insandır. Onunla aynı masaya oturup finali konuşmak güzel bir şeydir. Beşiktaş finale kalmıştır, Beşiktaş için 23 Mayıs çok önemlidir. Kendileri Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bahsetmiş. Atatürk Olimpiyat Stadı milli bir stattır. Beşiktaş zaten bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon'dan bu teklifi getirmesi tüm Türkiye'yi rahatlatmıştır." diye konuştu.

Finalin centilmenlik içinde geçeceğini söyleyen Arat, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı bir statta bu yıl Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanması Türkiye'ye yakışır. Halkımız bundan mutlu olur. Trabzonluları burada en güzel şekilde misafir ederiz. Centilmenlik içinde olur. İki camia da bu güzel finalin tadına varır, bir şenlik havasında olur. Camia olarak finale kaldığımız için fevkalade mutluyuz. Kupayı almak içinde her türlü konsantrasyonun içindeyiz. Birkaç antrenman yapılması lazım orada. Sanırım federasyon bu konuda da sıcak yaklaşacaktır. Birçok insan seyahat masrafından kurtulacak, güvenlik sıkıntısı olmayacak. Oraya ulaşım daha kolay. Türkiye için hayırlıdır. Umarım bu şekilde karar veririz." şeklinde konuştu.