Arat, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarına uzun bir süre önce başladıklarını belirten Hasan Arat, "Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesini eleştiren Arat, "Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır." diye konuştu.

Beşiktaş'ın sıkıntılı dönemler geçirdiğini ancak onursal başkan Süleyman Seba'nın gelmesiyle bu sürecin sona erdiğini vurgulayan Hasan Arat, "Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek. 'Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Bugün, dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Bu karar çok önemli. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. 'Davamız Beşiktaş' diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun." değerlendirmesinde bulundu.