Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, zor bir mücadele olduğunu ifade etti.

Çok zor geçen maçta sahanın her yerinde takım halinde mücadele ettiklerini ve savaştıklarını belirten Vukas, şunları kaydetti:

"Maçın sonuna kadar da gol atmak istedik. Bu bağlamda takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Günün sonunda bu maçtan özellikle oynadığımız oyun olarak çıkaracağımız bazı pozitif şeyler var. Bu pozitif çıkarımlarla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde uzun ve aynı zamanda çok zor bir sezon var. Aynı şekilde kale önünde yakaladığımız şansları değerlendirmek adına daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum."