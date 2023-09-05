ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 17 milyon 719 bin lira değerinde kaçak elektronik sigara ve otomobil parçaları ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir tır takibe alındı.

Romanya'dan aldığı yükle Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen aracın belgeleri incelendiğinde taşıdığı resmi yükün "plastik duvar kaplamaları" olduğu belirlendi. Tıra yönelik detaylı fiziki aramada, 22 bin 550 elektronik sigara ve 250 elektronik sigara likiti ile şanzıman, tır motoru, silindir üst kapağı, diferansiyel ve soğutucudan oluşan 68 oto yedek parçasına el konuldu.

Kaçak eşyanın piyasa değerinin 17 milyon 719 bin lira olduğu belirlendi.