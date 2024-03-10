Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tır şoförü Ahmet Yakut, AA muhabirine, Kayseri'den Romanya'ya yatak teli taşıdığını söyledi.

Şoförlerin kuyruk nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yakut, "Bulgaristan tarafında geçişler yavaş oluyor. Bu yüzden kuyruklar uzuyor. Günlerce sırada bekliyoruz. Her geldiğimizde aynı sıkıntı." dedi.

Tır şoförü Ali Yılmaz da sırada beklemenin zor ve yorucu olduğunu dile getirdi.