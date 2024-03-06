Gebelik şüphesi olan biri evde gebelik testi yaptı ve sonuç pozitif çıktıysa ne yapmalı?

Evde yapılan idrar testleri tam olarak güvenilir olmadığı için kanda HCG testi yapıyoruz. Kan testi ile gebeliği doğruluyoruz. Vajinal ultrasonla ilk muayeneyi yapıyoruz. Vajinal ultrason anneye ve bebeğe zarar vermez, güvenilirdir. 1500-2000’li değerlerde vajinal ultrason ile 4500’lü değerlerde karından ultrasonla keseyi rahim içinde görebiliyoruz. Bu şekilde keseyi rahim içinde gördüğümüzde sağlıklı gebelik var diyebiliyoruz.

Yapılan HCG testlerinde değer 1500 -2000 altında çıkarsa, yükselmezse ne olur?

48 Saat arayla test yapılır, %60 dan yüksek bir yükselme bulunursa ya dış gebelik ya da sağlıksız bir gebelik saptamış oluruz.

Dış gebelik ve sağlıksız gebelik nedir?

Gebelikte bebeğin rahim iç duvarına yerleşmesi lazım. Dış gebelikte tüplere, yumurtalıklara ya da karın içine yerleşme olur. Sağlıksız gebelikte rahim içine yerleşemiyor ya da çoğalamıyor ve gebelik kesesi oluşamıyor.

Gebelikte 9. aya kadar neler yapılır?

Sağlıklı bir gebelikte 6. haftada kalp atımlarını görmemiz gerek. Sonra aylık kontrollere başlıyoruz. 32. haftaya kadar ayda 1 kontrol yapıyoruz. İlk aşamada 11-14 haftalar içinde 2’li tarama testini yapıyoruz. Bu testi zamanında yapınca 3’lü ve 4’lü tarama testlerine gerek kalmıyor. 2’li tarama testi her zaman için daha güvenilir sonuçlar veriyor. Son dönemde 10. haftayı geçince yapılan bir test ile bebeğin genetik hastalığı var mı ona bakabiliyoruz. Bu test %99 sonuç veriyor. 18-22 haftalar arasında ayrıntılı ultrason yapıyor, bebeğin iç organları kemik yapılarını görmeye çalışıyoruz. 24-28 haftalar arası şeker yükleme testi yapıyoruz. 32. Haftadan sonra kontrollerimiz sıklaşıyor.

Gebelikte beslenme nasıl olmalı?

Sigara ve alkol önermiyoruz. Çay kahve tüketimini günde 1 bardakla sınırlandırıyoruz. Paketli gıdaları önermiyoruz. Gazlı içecekler meyveli sodaları önermiyoruz. Etler iyi pişmiş olmalı ve sebzeler iyi yıkanmış olmalıdır. Protein ağırlıklı beslenme öneriyoruz ve ekmeği azaltıyoruz.

Gebelikte sosyal yaşam seyahat ve egzersiz nasıl olmalı?

Günlük tempolu yürüyüş öneriyoruz. Seyahat edeceği yerlerde hastane olmasına dikkat edilmeli. 35.-36. Haftalarda seyahat önermiyoruz.

İki doğum arasında annenin sağlığı açısından ideal olarak kaç yıl olmalıdır?

Gebelik birçok açıdan yoğun ve yorucu bir süreçtir. Gebelikle birlikte vücutta fizyolojik olarak değişimler ve hormonal dönüşümler gözlemlenir. Bu sebeple gebelikler arasındaki süre çok iyi ayarlanmalıdır. İki doğum arasında annenin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır olması gerekir. Bu konuda yapılan araştırmalar ideal süresin en az 2 yıl olması gerektiği yönündedir. Ancak bu süre iki gebeliğin başlangıç tarihi değil, iki doğum arasındaki süredir. Anne adayının yaşı 35’den yüksek ise bu süre yarı yarıya düşebilir. Sebebi ise yaş ilerledikçe üreme yeterliliğinin azalmasıdır. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda çok uzun süre beklemek faydalı olmayabilir.

Gebelikler arasında kısa bir sürenin olmasının zararları nelerdir?

Yaşanan gebeliklerin arası kısaldıkça yaşanması muhtemel riskler de artış gösteriyor. Yakın zaman aralıklarında hamile kalan kadının vücudunda birtakım olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor. Metabolizma ve hormonal olarak yaşanan sağlık problemlerinin başında anemi rahatsızlığı geliyor. Bunun yanı sıra; erken doğum, konjenitalanomali, ölü veya neonatal doğum, düşük, doğacak bebekte zayıflık, doğacak bebekte otizm riski görülebilir.

Üstelik emziren anne doğumdan kısa bir süre sonra tekrar hamile kalırsa sütü kesileceğinden bebeğin gelişimi bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Doğum için neden Avrasya Hastanesi?

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde güzel ve tecrübeli bir ekibimiz var. Doğum öncesi ve sonrası için gerekli tüm alt yapı ve donanımımız var. Bu süreci bizimle paylaşabilirsiniz.