Haber: Damla Oya Erman

Gülpınar köyünde bulunan antik Yunan şehri Hamaxitus, M.Ö. 8. veya 7. yüzyılda Mytilenaeans tarafından kurulmuş ve M.Ö. 427'deki Mytilenean isyanının ardından Atina tarafından ilhak edilen Actaean şehirlerinden biri olmuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün gerçekleştirdiği kazılarda, Apollon Smintheion Tapınağı'nın yanında, Roma dönemine ait 2,000 yıllık devasa bir mezarın ortaya çıktığı belirlendi.

Bu muazzam mezarın içinde, araştırmacılar tarafından tanımlanan 10'dan fazla bireye ait iskelet kalıntıları bulundu. Çocuk ve yetişkinlere ait bu kalıntıların dağılmış bir şekilde bulunduğu gözlendi.

Araştırmacılara göre, mezar muhtemelen yüksek statülü Roma elitleri tarafından yaptırılmış olup, bu keşif, Hamaxitus'taki Roma dönemi mezar uygulamaları ve tapınağın Roma dönemi boyunca etkisinin devam etmesi konusunda yeni bilgiler sunmaktadır.

Kazı ekibinden Hüseyin Yaman, "Bu kazılarla sadece burada yaşamış bireylerin ve toplulukların gömme gelenekleri hakkında bilgi edinmeyi değil, aynı zamanda kutsal yapıların dağılım alanını belirlemeye, yani kutsal alanın sınırlarını çizmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ayrıca, "Monümental mezarda, sadece temelleri sağlam kalmış gibi görünen bir odada bulunan artefaktlere dayanarak, mezarın kökenini yaklaşık 2,000 yıl öncesine, M.S. birinci yüzyıla kadar tarihlendirmekteyiz" şeklinde ekledi.