İstanbul

Anadolu turnesinin ilk ayağının dün başladığı oyunda, Özenç'in yıllar süren sanat hayatından özel hayatına yansımalar ve tespitler, trajikomik bir şekilde anlatıldı.

Özenç, oyunun ardından yaptığı konuşmasında, dünyanın çok ilginç zamanlardan geçtiğini belirterek, "Ben sanatı bir nefes olarak görüyorum, çünkü dünyada olup biten birçok şey nefesimizi kesiyor, boğazımızı düğümlüyor." dedi.

"Yüreğimiz Gazze'de acı çeken masum çocukların yanında"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Özenç, dünyanın her yerinde masumlara ve çocuklara uzanan elleri kınadığını kaydederek, "Lütfen acılarımızı yarıştırmayalım. Bu gösteriyi yapmak ve yapmamakla ilgili çok tereddüt ettik. Ama o gülümsemeye, birlikte olmaya ve gerçeklerden en azından biraz kaçmaya ihtiyaç olduğunu düşündük. Yüreğimiz dünyanın dört bir yerinde, özellikle de bugün Gazze'de acı çeken masum çocukların yanında. Bunu bilin, hep aklımızdalar. Buraya geldiniz, en azından birlikte gülümsedik. İnşallah bütün masumlar ve çocuklar hep beraber gülümserler." değerlendirmesinde bulundu.

Performansının ardından AA muhabirine konuşan Özenç, Gerisi Hikaye oyununun hazırlık sürecine dair, "Başka işlerin yoğunluğundan, yazdığımız projelerden, gittiğimiz setlerden dolayı diğer işlere koşturmaktan vakit ayıramamıştım. Fakat aldığım keyfi görünce programı biraz daha sıklaştırdık." şeklinde konuştu.

İkinci oyun 18 Kasım'da Duru Tiyatro'da

Özenç, şimdiye kadar yazdığı projeleri kameranın önünde kullandığını hatırlatarak bu sefer kendisi için bir şeyler yazmak istediğini kaydetti ve şunları söyledi:

"Yaşla birlikte inanılmaz bir birikim geliyor, hayata dair tecrübe geliyor. Bunları işin içine katıp o 20 senede ustalarımdan bana geçen mizahi dille insanlara biraz hayatın içinden bir şeyler anlatmayı seçtim. Ortaya böyle bir metin çıktı. İşin ilginci, ben bunu gerçekten keyif alarak yapıyorum ve biraz insanlar keyif alsınlar diye amaçladım. 10 seneden beri belirli aralıklarla fırsat buldukça oynadım, 5 senedir pandemi yüzünden ara vermiştik. Şimdi 5 sene aradan sonra bence hepimizin biraz olsun umutlu olmaya, gülümsemeye ihtiyacı olduğu günlerde hayatın içinden bazı şeyleri kendi dilimle anlatmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar çok teveccüh gösteriyorlar. Keyifli bir oyun çıkardığımı ben söyleyemem, onu ancak seyredenler söyleyebilirler. Ben sadece onların yüzlerindeki gülümsemelerden güzel bir şey yaptığım izlenimini alıyorum."

Gerisi Hikaye oyununu 18 Kasım'da Duru Tiyatro'da izleyiciyle buluşturacağını, ardından her 15 günde bir aynı yerde sahneleyeceği bilgisini veren Haluk Özenç, ilerleyen aylarda Anadolu turnesi yapmayı planladığını da aktardı.