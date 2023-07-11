İstanbul

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM başlangıç töreninde konuşan Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Halkalı-Ispartakule arasında tünel açma çalışmalarını bugün başlattıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarını 2003'ten beri başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini aktaran Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını vurguladı.

Uraloğlu, son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, demir yollarının tamamını elden geçirdiklerini ve yenilediklerini, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağını 14 bin kilometreye yükselttiklerini bildirdi.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren (YHT) işletmeciliği ile tanıştırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreç sonunda şu anda 11 ilin hızlı tren hattıyla bağlandığını anlattı.

Uraloğlu, 2053 yılında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye, demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükselteceklerini bildirdi.

"Bu hat AB ile dostluğumuzu perçinleyecek"

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğuna işaret ederek, demir İpek Yolu'nun en önemli halkası ve Avrupa'nın başlangıç noktası olduklarını söyledi.

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'mızın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir." diye konuştu.

"Çok önemli bir aşamayı daha hayata geçiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Asya ile Avrupa demir yolu koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu belirterek, hattın Avrupa ve Türkiye için önemine işaret etti.

Halkalı-Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi.

"Bu 3 kısmın birleşmesiyle toplamda 229 kilometreli güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni yüksek standartlı tren hattı inşa ediyoruz. Tüm hatların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir."

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı-Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak projenin tamamında çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

"Test aşaması sonrası hat devreye alınacak"

Bakan Uraloğlu, projeyle üçüncü faz kapsamında 6 bin 180 metre TBM tünel, 860 metre aç-kapa tünel ve 1.380 metre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8 bin 420 metre uzunluklu yeni demir yolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının yapılacağını anlattı.

Sanat yapıları ve Halkalı istasyonu bölgesine ait işler tamamlanarak test aşaması sonrası hattın devreye alınacağını belirten Uraloğlu, "Şu anda sizlerle birlikte bulunduğumuz TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatları tamamlanmıştır. Segment fabrikası kurulumu tamamlanmış ve segment üretimi başlamıştır. 1 numaralı TBM'nin kesici kafa montajı tamamlanmış olup artık tünel delme çalışmalarına başlayacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan demir İpek Yolu'nun hayata geçmesine ve bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesine verdikleri öneme işaret ederek, Bakü-Tiflis-Kars hattının hayata geçmesinden sonra bölgede artan ticari hareketliliğe değindi.

Hattın sağlayacağı katkılardan bahseden Uraloğlu, "Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar getirecektir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, AB ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz önemli bir projedir." şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul'un altından geçen ilk raylı sistem"

Abdulkadir Uraloğlu, projenin bugüne gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her tünel açma makinesine (TBM) bir kadın ismi verilmesinin usulden olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu TBM makinemize arkadaşlarımız tarafından Ayşe ismi verilmiş." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, "Başlattığımız bu proje aynı zamanda Kanal İstanbul'un altından geçen ilk raylı sistem olma özelliğini de sağlamış olacaktır. Üzerinden geçen Sazlıdere Köprüsü'nü başlatmıştık. Şimdi de demir yolu raylı sistem hattını başlatmış oluyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, butonlara basarak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Halkalı-Ispartakule bölümünde TBM çalışmalarını başlattı.

Uraloğlu, çalışmaların başlamasının ardından alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

AA