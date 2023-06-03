İSTANBUL- Sanayi ve Enformasyon Bakanlığına bağlı bir araştırma enstitüsü olan CAICT, mart ayı sonunda Çin’de borsaya kote internet şirketlerinin toplam piyasa değerinin 2022 sonuna göre yüzde 7,8 artışla 11,1 trilyon yuan (yaklaşık 1,56 trilyon dolar) olduğu bilgisini paylaştı.



Piyasa değeri açısından ilk üç sırayı teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve Meituan alıyor. Halka açık internet şirketlerinin gelirlerinin 2022’nin dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,3 artışla 1,08 trilyon yuan olmuştu.

HABER: MERVE ELÇİ