ASTANA AA- 29 yaşındaki Asel Sabyrcankyzy, ressamlık okulundan sonra Astana'daki Sanat Üniversitesini bitirdi, ardından Almatı'daki Temirbek Jurgenov Sanat Akademisinden yüksek lisans mezunu oldu.

Yaklaşık 14 yıllık profesyonel ressamlık hayatında çeşitli yöntemleri deneyen Sabyrcankyzy, birkaç ay önce halıya resim çizmeye başladı.

Sabyrcankyzy'nın, Türk mitolojisindeki Umay tanrıçasından esinlenerek halıya çizdiği ilk resmi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Böylece kısa sürede tanınan ressam, ülkenin en prestijli galerilerinden birinde sergi açma teklifi aldı.

Başkent Astana'daki Kulanshi Sanat Galerisi'nde eserlerini sergileyen Sabyrcankyzy, ziyaretçilerden güzel dönüşler aldığını söyledi.

Bunun kendisini daha da motive ettiğini anlatan Sabyrcankyzy, "Halı üzerinde yaptığım toplam 14 eserin hepsi burada sergileniyor. Nihayetinde burası ülkenin en prestijli galerilerinden sayılır ve bir genç sanatçı için bu hem başarı hem şans." dedi.

"Tomris ve Bopay gibi kahraman kadınların portreleri var"

Resimlerinde Türk halklarının önde gelen kadın şahsiyetlerinden esinlendiğini anlatan Sabyrcankyzy, şöyle konuştu:

"Örneğin, Tomris ve Bopay gibi kahraman kadınların portreleri var. Bunun yanı sıra bir resimde, mitolojide iyiliğin ve birliğin simgesi Umay simgeleniyor. Diğer bir eserimde, kar leoparı karakterindeki bir kadını resmettim. Böylece kadın ruhunun ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim. Elinde kartal tutan kızın yer aldığı eserimde ise Kazak kadınlarının toplumdaki saygınlığını, onlara verilen değeri anlatmaya çalıştım."

Sabyrcankyzy, halıya resim çizmenin kolay olmadığını belirterek, "Su geçirmez boyalar kullanıyorum ve burada hata yapma şansın pek yok. Resim yaparken dikkatimin dağılmaması için tüm süreci kontrolümde tutmaya çalışıyorum. Bu zamana kadarki tecrübelerim de bana yardımcı oluyor." dedi.

"El yapımı halı üzerine resim yapma hayalim var"

Halı seçiminde kalitesine, rengine ve desenlerine dikkat ettiğini kaydeden Sabyrcankyzy, "Halıya resim yapma tekniğini geliştirmeye devam edeceğim. El yapımı halı üzerine resim yapma gibi hayalim var." ifadelerini kullandı.

Sabyrcankyzy, resim hazırlıklarının daha fazla zaman aldığını anlatarak, "Halıda resim yapmak 1-2 haftamı alıyor. Ama bazen çok sevdiğim ve duygulandığım bir resim ise bir gecede bile bitirdiğim durumlar oldu." diye konuştu.

Sosyal medya sayesinde bir ressam olarak kişisel markasını tanıtma imkanı yakaladığını dile getiren Sabyrcankyzy, "Beni sosyal medyada daha çok gençler takip ediyor. Sanatımla onlara ilham kaynağı olduğum için çok mutluyum." dedi.