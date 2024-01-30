Geçen hafta yoğun kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek noktalarında kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bazı köylerde tek katlı ev ve ahırlar beyaz örtü altında kaldı.

Vatandaşlar, çökme riski nedeniyle ev ve ahırlarının damlarında ve çatılarında biriken karı, küreklerle temizledi.

Günlük yaşamın zorlaştığı köylerde besiciler de hayvanlarının bakımını yapmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Köprücük köyünde yaşayan Nihat Açıkel, AA muhabirine, bölgede zorlu kış koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Açıkel, "Evlerimizin, ahırların yolunu açmaya çalışıyoruz. Burada 6 ay kış yaşıyoruz. Bazen saatlerce evimin yolunu açmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Muhteber Kara, "Ekmek pişirecektim ancak tandır evinin yolu kapalıydı. Kendi imkanlarımla açmaya çalıştım. Kışın çok zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Lokman Cankurtaran ise hayvancılıkla uğraştıklarını, kışın daha zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.