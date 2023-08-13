Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisindeki tatil köyü ve yarı olimpik havuz, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oluyor.

Sümbül Dağı eteğine kurulan ve dinlenme salonları, duş kabinleri bulunan tesisteki havuzda, vatandaşlar yüzerek serinliyor.

İşletme sahibi Abdurrahman Er, kente güzel bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sıcaktan bunalan vatandaşların tesislerinde serinlemeye çalıştığını belirten Er, şunları kaydetti:

"Tesisimizde bebek, çocuk ve yarı olimpik havuzlar mevcut. Haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız burada vakit geçirmeye çalışıyor. Yoğun ilgi var. Vatandaşımıza iyi bir hizmet verme çabasındayız. İlimizi bölgenin gözde merkezi haline getireceğiz. Türkiye'nin her yerinden misafir ağırlıyoruz."

Vatandaşlardan Fuat Gültekin, havuza girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını anlattı.

Gültekin, "Hava çok sıcak. Havuzda yüzerek vakit geçiriyoruz. Tesisin bölgemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AA