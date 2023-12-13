Ankara

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in, Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.

Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.