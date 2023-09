Haber: Nihat İlikcioğlu

Yeni nesil sosyal medya haber platformu Dergi Suarede ‘’Alper Ergez ile Soruyor’ programının bu haftaki röportaj konuğu başarılı genç oyuncu Hakan Yaman oldu.

Oyunculukta sahne sırasında veya çekilirken gelen ses ve gürültülerin özellikle oyunculuğu kötü etkilediğini belirterek yapılan ezber çalışmalarını ise unutturabildiğini söyleyen oyuncu ayrıca özellikle gay rolü oynamak istemediğini belirterek oyunculukta her rolü oynayabileceğini ancak gay bir rolü oynamanın kariyerini kötü bir şekilde etkileyebileceğini sözlerine ekleyerek oyunculuktaki kurallarını dile getirdi.

Bu arada 2021 yılında düzenlenen ‘’Fame Model of Turkey’’ ve 2023 tarihinde düzenlenen ‘’Top Model Of Turkey’’ yarışmalarında finalist olan oyuncu . İlerleyen günlerde yeni modellik yarışması olan ‘’Model of Models 2023’’ finaline hazırlandığını belirterek hızlı bir süreç olduğunu ve durmadan spor yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

