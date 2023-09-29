Can Oflaz “İnanmam” ile sonbahara hareketli giriyor Can Oflaz “İnanmam” ile sonbahara hareketli giriyor

Haber: Nihat İlikcioğlu

Yeni nesil sosyal medya haber platformu  Dergi Suarede ‘’Alper Ergez ile Soruyor’ programının bu haftaki röportaj konuğu başarılı genç oyuncu Hakan Yaman oldu.

Oyunculukta sahne sırasında veya çekilirken gelen ses ve gürültülerin özellikle oyunculuğu kötü etkilediğini belirterek yapılan ezber çalışmalarını  ise unutturabildiğini söyleyen oyuncu  ayrıca özellikle gay rolü oynamak istemediğini belirterek oyunculukta her rolü oynayabileceğini ancak  gay bir rolü oynamanın kariyerini kötü bir şekilde etkileyebileceğini sözlerine ekleyerek oyunculuktaki kurallarını dile getirdi.

Bu arada 2021 yılında düzenlenen ‘’Fame Model of Turkey’’  ve 2023 tarihinde düzenlenen ‘’Top Model Of Turkey’’ yarışmalarında finalist olan oyuncu . İlerleyen günlerde  yeni modellik yarışması olan ‘’Model of Models 2023’’  finaline hazırlandığını belirterek  hızlı bir süreç olduğunu ve durmadan spor  yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

HAKAN YAMAN  İNSTAGRAM: 
https://instagram.com/iamhakanyamanofficial?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==

ALPER ERGEZ PR İNSTAGRAM:
https://instagram.com/alperergezpr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==