Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 10 bine yakın Gazzeli sivilin hayatını kaybettiği, binden fazla insanın enkaz altında kaldığı, on binlerce insanın yaralandığı, 1 buçuk milyona yakın insanın yerinden olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumlusunun 75 yıldır gasp, şiddet ve işgalini arttırarak sürdüren "terör örgütü İsrail" ve onu destekleyenler olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybeden her canla birlikte bütün insanlığın öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ve ona destek veren şirketlerin ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi" istenen açıklamada, "İsrail zulmüne destek olan ABD ve uluslararası güçlerin bölge üzerindeki denetim gücünü arttıran İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü gibi tesislerin kullanıma kapatılması için sivil girişimlerin artırılması" gerektiği de kaydedildi.