Olmuştu. Geçmişte, defalarca buna benzer sezonlar olmuştu.

Birbirinden futbolcu kaçırmalar, maç önü verilen teşvik pirimleri, peşinen alınan hakem kararları…

İnanır mısın? O günleri dahi özlüyor insan. En azından bu kadar gözümüze baka baka yapmıyorlardı. Ortada delikanlı bir tavır vardı.. Şimdi öyle mi?

HAK!

Sondan başlayalım… Galatasaray büyük ve hakikaten güzel bir tanıtımla Hakim Ziyech transferini açıkladı. Ancak garip olan, Chelsea’de vergiler düşüldükten sonra yıllık 5.7 milyon Euro kazanan, çocukluk aşkım Ajax dediği takımdan yıllık 6 milyon Euro net isteyen Hakim, duygularına pek de hakim olamamış ki, Galatasaray’a ilk yıl 3.5, devam eden yıllarda ise 2.8 milyon Euro’ya imza attı. Daha bunun Tete’si, İcardi’si, Zaha’sı, Kerem Demirbay’ı var… Göz göre senin, benim, bizim vergilerimizi dosdoğru ödediğimiz bir ülkede, bir şekilde kılıfına uyduruyorlar işte! HAK bunun neresinde? Sen, ben, bindiğimiz arabanın vergisini ödemesek, havalimanında yurt dışına çıkışımıza dahi izin vermeyenler neden bunları denetlemez?

HUKUK!

Paris..

Barcelona..

Juventus… gibi milyonluk değil, milyarlık bütçelere sahip takımlar bile mali denetimler ve devamında cezalar alırken, yaşanan usulsüzlükler tespit edilip cezalar verilirken, ülke federasyonları bu tür durumlarda gayet şeffaf oluyorken, TFF’nin bu yaz yaşanan transfer rezaletine bu kadar sessiz kalmasınıda yatan sebep nedir acaba? Neden hiç bir basın kuruluşu, medya mensubu, yazar ya da yorumcu bu konuyu dile getirmez ki? Acaba bu topyekün bir operasyon mu? Bu sessizliğin altında yatan temel sebep sadece camia bilinci mi? Yoksa akçeli işler her yere tesir mi etti?

ADALET!

Özellikle 2 büyük kulübün bu transfer çarpıklıkları gözler önündeyken, kim? Ne zaman? Devreye girecek merakla bekliyorum. Bu sözleşmelerin detaylarının alınıp, UEFA ve FİFA’ya bildirilen sözleşmelerle karşılaştırılmasını ne zaman yapacaklar merakla bekliyorum. Mesela Ziyech ile alakalı bedelsiz kiralama ve bedelsiz satın alma diye KAP bildirimi yapanlara karşın, İngiltere medyasının toplamda 3 milyon pound kiralama ve satın almada ise ilave 2.7 milyon pound daha ödeneceği bilgisini TFF hiç mi merak edip sormaz ısrarla takip ediyor olacağım. Ya da bizlerin vergileri ile kurulan devlet kurumlarından birisi olan Emlak Konut üzerinden, Fatih Altaylı’nın kendi kongrelerinden dile getirdiği itirafların peşine kim? Ne zaman düşecek ya da hasır altı mı edilecek takipçisi olacağım… Çünkü bu, bir VATANDAŞLIK GÖREVİDİR. Adalet, bir gün herkese lazım olacaktır.

Tüm bu çarpık düzenin içinde, yıldızsız ama düzene aykırı bir futbol oynayan Şenol Güneş’in talebeleri bir çaba, bir amaç için sahada ter döküyor. Başarılı olur ya da olmaz bilinmez ancak, ortada açık ve net bir gerçek var ki, Beşiktaş’ın en az 2 net transfere daha ihtiyacı var! İyi bir denge stoperi ve net bir yaratıcı oyuncu eksikliği gün gibi ortada! Beşiktaş taraftarının saha içi ile alakalı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminden talepleri malum. Yönetimin bu taleplere cevap vermesi ZARURİ! Lâkin bir o kadar da önemli bir istekleri var ki, asıl bu her şeyden daha da önemli… Yukarıda tüm detaylarıyla olmasa da, fragman niteliğinde verdiğim şu bilgilerin üzerine gitmeleri. Artık birilerinin bu arkadaşlara DURUN! YETER! Demesinin zamanı geldi de geçiyor..