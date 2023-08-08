İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlen Hadımköy İstasyon Şenlikleri renkli etkinlikler ile başladı. İstasyon Meydanı’nda her Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Ağustos ayı boyunca gerçekleşecek olan şenlikler, bölge sakinlerine keyifli anlar sunuyor. Canlı müzik performansları, özel sahne gösterileri, alan animasyonları ve sinema gösterileri gibi çeşitli etkinliklerle dolu olan şenlikler, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sağlıyor.

Şenliklerin öne çıkan unsurlarından biri de El Emeği Çarşısı. Arnavutköy Belediyesi tarafından desteklenen kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergilediği bu özel çarşı, ziyaretçilere yöresel zanaat ürünleri ve el yapımı eserler sunuyor. Bu sayede, yerel üreticilere destek olunarak geleneksel el sanatları yaşatılmış oluyor.



HABER: MERVE ELÇİ