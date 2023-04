İSTANBUL - VakıfBank’ın “Dijital kolaylaştırır” yaklaşımıyla geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncü defa gerçekleştirdiği “Hack to the Future”da final heyecanı sona erdi. Bankacılık sektörünün geleceğini gençlerle birlikte yazmak isteyen VakıfBank’ın “Hack to the Future” etkinliğinde, yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken genç yazılımcı ve tasarımcılar, ilk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlayarak üretikleri projelerle ödüllerine kavuştular.

VakıfBank’ın “Hack to the Future” etkinliğine yapılan başvurular arasından yarışmaya uygun bulunan 77 takım, 3-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen hackathon maratonunda mücadele etti. Burada rakiplerinden bir adım öne çıkan 12 takım finale yükseldi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen final organizasyonu 28 Nisan Cuma günü VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi ve jürinin puanlamasıyla ödüle hak kazanan 5 takım belli oldu. Ana temaları yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital bankacılıkta kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen hackathon’un finali, etkinlik sürecinde olduğu gibi Metaverse’te de izlenebildi.

HABER: GİZEM ÇAKAL